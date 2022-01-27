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16:00 27.01.2022

Кримські музеї подали касацію на рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" в Україну

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Кримські музеї подали касацію на рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" в Україну

Музеї, що діють на території окупованого РФ Криму, подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" в Україну.

"Ну що ж, "скіфське золото" поки що побуде в Амстердамі. Вчора, в останній можливий день для подання апеляції, так звані кримські "музеї" встигли подати касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення скіфського золота в Україну. Боротьба триває", - повідомила громадська організація "Крим SOS" у Twitter.

Як повідомлялося, в жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення за апеляцією на ухвалу окружного суду Амстердама, винесену в грудні 2016 року, що Музей Алларда Пірсона мав передати кримські скарби Українській державі. Йдеться про колекцію артефактів із чотирьох кримських музеїв.

Виставка "Крим. Золотий острів у Чорному морі", що представляє колекцію скіфських золотих прикрас, була сформована в Музеї Алларда Пірсона з колекцій п'яти музеїв, один із яких розташований у Києві, чотири - в Криму. Оскільки Нідерланди не визнали російської анексії Криму, що відбулася вже після відкриття виставки, постало питання про те, кому повертати колекцію – 565 музейних предметів загальною страховою вартістю EUR10 млн.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права Російська Федерація. Україна, у свою чергу, заявляє, що "експонати не можуть бути повернені на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, їх потрібно передати безпосередньо державі Україна".

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію та постановив передати її в Київ. У березні 2019 року розпочався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердама. 16 липня 2019 року Апеляційний суд ухвалив попереднє рішення і запитав в України та музеїв Криму додаткову інформацію щодо спору.

Теги: #скіфське_золото #крим #музеї
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