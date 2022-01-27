Рада 28 січня проведе годину запитань до уряду і закриє сесію

Верховна Рада підтримала пропозицію щодо зміни графіку роботи у п'ятницю, 28 січня, що передбачає проведення години запитань до уряду з 10:00 до 12:00.

Відповідну ініціативу, в основу якої ліг підписаний лідерами всіх парламентських фракцій та груп лист, на засіданні у четвер підтримали 285 народних депутатів, проти не проголосував ніхто.

У листі йдеться, що пропозиція викликана "необхідністю заслуховування на годині запитань до уряду інформації від прем'єр-міністра, міністра оборони та міністра охорони здоров'я, а також у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією щодо поширення коронавірусу".

"З 10-ї до 12-ї провести годину запитань до уряду, розширивши її в часі, після цього з 12:00 до 12:30 оголосити оголошення депутатських запитів без ухвалення рішень, 12:30 - оголошення про закриття 6-ї сесії Верховної Ради України IX скликання", - йдеться в тексті листа.

Згідно з чинним календарним планом роботи Верховної Ради, поточна 6-та сесія Верховної Ради IX скликання завершує роботу 28 лютого, а 1 лютого розпочинається наступна 7-ма сесія.