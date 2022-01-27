Рада скасувала частину пленарних засідань на початку лютого
Верховна Рада скасувала частину засідань на пленарному тижні з 1 до 4 лютого з огляду на зростання захворюваності народних депутатів та працівників апарату парламенту на COVID-19.
Ухвалення доопрацьованого проекту постанови №6440 про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради підтримали 233 народних депутати на пленарному засіданні у четвер.
Згідно з документом, 1 лютого відбудеться відкриття сьомої сесії та проведення пленарного засідання. Водночас тижні з 2 до 4 лютого, а також з 7 до 11 лютого визначено для роботи народних депутатів у комітетах.
Сьома сесія Верховної Ради розпочнеться 1 лютого 2022 року, буде закрита 22 липня.
Загалом протягом сесії десять тижнів відведено для пленарних засідань, десять – для роботи депутатів у комітетах та п'ять – із виборцями.
Крім того, традиційно щоп'ятниці у ВР зможуть проводити годину запитань до уряду.
Стаття 83 Конституції України передбачає, що чергові сесії Верховної Ради розпочинаються з першого вівторка лютого та першого вівторка вересня щороку.