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11:18 27.01.2022

Зеленський очікує кадрових висновків після розстрілу у Дніпрі

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Зеленський очікує кадрових висновків після розстрілу у Дніпрі

Розстріл військовослужбовцем Національної гвардії чотирьох військовослужбовців та одного цивільного на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі має бути максимально освітлений, ретельно проаналізований на предмет мотивів убивці, привести до обов'язкових кадрових висновків, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно… Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, - усе має бути проаналізовано максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки мають бути зроблені в найближчий час", - написав Зеленський у Telegram у четвер.

Глава держави висловив співчуття родичам жертв злочину.

Як повідомлялося, солдат термінової служби Національної гвардії України Рябчук Артемій Юрійович, 2001 р. н., у четвер, 27 січня, о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш". Унаслідок цього загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро дістали поранень. Зловмисник втік із місця події зі зброєю.

Рябчука було затримано о 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину поки що невідомі. За фактом масового вбивства Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

Теги: #зеленський #розстріл #реакція #дніпро
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