Події

07:06 27.01.2022

Боррель закликав Росію погодитись на "шлях дипломатії" у діалозі зі США

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Боррель закликав Росію погодитись на "шлях дипломатії" у діалозі зі США

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав пропозиції США щодо діалогу з РФ з безпекової теми і закликав Москву зробити вибір на користь дипломатії.

"Вітаю письмову відповідь держсекретаря Блінкена на російські пропозиції щодо безпеки", - написав він у Twitter.

На думку Борреля, "лише шлях дипломатії може дати Україні та населенню Європи довготривале рішення".

"Закликаю Росію обрати цей шлях", – додав він.

Увечері минулої середи США та НАТО передали Москві письмові відповіді на російські пропозиції у сфері безпеки.

 

 

Теги: #сша #єс #росія #діалог
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