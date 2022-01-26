США у разі нападу РФ на Україну застосують санкції проти російського керівництва

Адміністрація США у разі нападу РФ на Україну прагнутиме санкцій, які ударять по економічним інтересам російського керівництва, заявила в середу представник Білого дому Джен Псакі.

"Це включатиме, зокрема, заходи, націлені проти інтересів у сфері бізнесу та економіки президента Путіна, членів російського уряду", - сказала вона на брифінгу.

Псакі нагадала, що США під час роботи над санкціями, ніколи не виключають будь-які варіанти.

Водночас, вона наголосила, що не всі ідеї щодо санкцій, про які стає відомим ЗМІ, можуть бути втілені у життя "в початковому пакеті заходів".

Так вона прокоментувала заяву президента США Джо Байдена, що прозвучала цього тижня, про готовність подумати над введенням санкцій проти Путіна у разі російського вторгнення в Україну.