Події

22:47 26.01.2022

США вивчають можливості підтримки економіки України

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США вивчають можливості підтримки економіки України

США вивчають можливості підтримки економіки України, додатково до значної підтримки, яку США вже надають Україні, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо. Наші європейські партнери та союзники роблять те саме", - сказав Блінкен на брифінгу у Державному департаменті США у середу.

Він додав, що матиме можливість обговорити це питання з Конгресом пізніше у середу.

 

 

 

Теги: #сша #економіка #підтримка
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