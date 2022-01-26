Уряд Чехії схвалив безоплатну передачу 4 тис. боєприпасів Україні

Уряд Чехії в середу затвердив запропоноване міністром оборони Яною Черноховою рішення про безоплатну передачу Україні 4006 артилерійських боєприпасів калібру 152 мм, повідомляється на сайті Міністерства оборони Чехії.

"Ми давно розвиваємо співпрацю з Україною та підтримуємо її шлях до демократії. У нашому розпорядженні є досить широкий спектр можливостей, від політичної та дипломатичної підтримки до конкретних проявів, таких як передача в дар боєприпасів, що я вважаю важливим жестом солідарності", - сказала Чернохова.

Передача боєприпасів на суму приблизно 36,6 млн чеських крон буде реалізована за допомогою дарчого договору про пожертвування, який був частиною затвердженої пропозиції. Метою передачі зазначається зміцнення обороноздатності України, яка звернулася по допомогу у відповідь на ситуацію, за якої РФ концентрує біля своїх кордонів значний військовий потенціал.

У Міноборони зазначають, що чеська армія має на складі достатню кількість боєприпасів калібру 152 мм, несумісних із недавно придбаними гарматами НАТО калібру 155 мм, тому вони для їхніх збройних сил є неперспективними. Закон про власність Чеської Республіки вимагає, щоб безоплатна передача відповідала громадським інтересам. "Ця умова виконується, оскільки зміцнення оборони України відповідає інтересам Чехії, оскільки допоможе зменшити ризик збройного конфлікту у східній Європі", - йдеться у повідомленні.

Курс на 26 січня: $4,1 за 100 чеських крон.