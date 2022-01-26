США готові до переговорів із РФ у разі деескалації ситуації навколо України та готовності Москви до серйозного діалогу

США готові до подальших переговорів із Росією, якщо буде деескалація ситуації навколо України, заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми відкриті до діалогу, ми віддаємо перевагу дипломатії, і ми готові рухатися вперед там, де є можливість комунікації та співпраці, якщо Росія обере деескалацію своєї агресії щодо України, припинить провокаційну риторику і рухатиметься у бік діалогу про майбутню безпеку в Європі", - сказав Блінкен.