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19:55 26.01.2022

Асоціація юристів України готова надати юридичну підтримку в протидії збройній агресії РФ та захисту суверенітету

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Асоціація юристів України готова надати юридичну підтримку в протидії збройній агресії РФ та захисту суверенітету

Асоціація юристів України стурбована порушеннями норм міжнародного права з боку РФ та готова до співпраці з президентом України, Верховною Радою та Кабінетом міністрів для надання юридичної підтримки у протидії збройній агресії Росії та захисту суверенітету.

"Асоціація юристів України виступила із заявою, в якій висловила занепокоєння тим, що Російська Федерація постійно та системно порушує принципи та норми міжнародного права, що гарантують суверенітет та територіальну цілісність України як незалежної держави, а також міжнародні акти в сфері прав людини", - йдеться у повідомленні, розміщеному у середу на сайті Асоціації.

У повідомленні наголошується, що з 2014 року РФ усупереч нормам міжнародного права, окупувала АР Крим, м. Севастополь і частину Донецької та Луганської областей України.

"Це є порушенням імперативних норм міжнародного права та збройною агресією проти України. Протиправність дій РФ на міжнародному рівні підтверджена резолюціями універсальних та регіональних організацій, заявами держав, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, процесами у міжнародних судових установах", - йдеться у повідомленні.

В Асоціації наголошують, що можливість військового вторгнення на територію України використовується РФ "як засіб впливу на внутрішню та зовнішню політику України та політику міжнародних організацій щодо України".

У повідомленні наголошується, що міжнародне право забороняє агресію, а суверенітет і територіальна цілісність України забезпечені та гарантовані низкою міжнародних договорів, зокрема Декларацією про принципи міжнародного права з дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінський акт), Меморандумом про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) та інших договорів.

"Будь-яке втручання РФ у питання внутрішньої та зовнішньої політики України, зокрема, щодо членства України в ЄС та НАТО, є неприпустимим. Кримський півострів, Донецька та Луганська області є невід'ємними частинами України та їхнє "визнання" РФ розглядається юридичною спільнотою як чергове порушення норм міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

У цьому контексті Асоціація правників України пропонує юридичну допомогу для протидії збройній агресії та захисту суверенітету України.

"Асоціація готова до співпраці з Верховною Радою, урядом і президентом України, міжнародними організаціями та дипломатичними установами для надання будь-якої юридичної підтримки, правової експертизи або юридичного супроводу процесів у міжнародних судових установах, необхідних для протидії збройній агресії РФ та захисту суверенітету", - резюмують в Асоціації правників України.

 

 

Теги: #юристи #підтримка #україна #суверенітет
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