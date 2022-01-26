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18:26 26.01.2022

Прихильність українців до демократії та їх прагнення бути в НАТО треба підтримати - заступник держсекретаря США

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Прихильність українців до демократії та їх прагнення бути в НАТО треба підтримати - заступник держсекретаря США

Бажання переважної більшості українців щодо вступу України до НАТО, а також їх відданість демократії мать бути підтримані, заявляє заступник державного секретаря США Венді Шерман.

"Перед тим як Путін незаконно анексував Крим і спробував захопити його, українці справді були розділені щодо свого майбутнього. Після того як це сталося, після тиску на східний регіон, переважна більшість українців хоче бути в НАТО, прихильні до демократії. Звісно, українці мають іще багато зробити для своєї демократії, але народ обрав своє майбутнє, і ми маємо підтримати це бачення… у будь-який можливий спосіб і постійно говорити, що ми хочемо підтримати Україну", - сказала Шерман під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Віктора Пінчука у середу.

Вона наголосила, що НАТО підтвердило амбіції України щодо приєднання.

"Що дивно в тому, що робить Путін (президент РФ Володимир Путін – ІФ), так це те, що він не хоче, щоб Україна будь-коли вступала до НАТО. Проте його дії змушують український народ іще більше прагнути до НАТО", - зазначила заступник держсекретаря США.

Вона також додала, що США хочуть закликати Україну до єдності. "У будь-якій країні є розбіжності, у будь-якій країні є політичний конфлікт, але це момент, коли українці мають продемонструвати, що вони є єдиними... У цей момент нам потрібна об'єднана Україна, яка працює з об'єднаною Європою, США та світовою спільнотою, щоб сказати: ми разом. Росіє, обирай дипломатію, в іншому разі разом ми готові до неймовірно серйозних заходів, якщо ви розпочнете дії щодо подальшого вторгнення в Україну", - наголосила Шерман.

Теги: #українці #шерман #нато
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