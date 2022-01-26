Події

17:36 26.01.2022

Швеція ще на два тижні продовжить деякі антикоронавірусні обмеження

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Швеція ще на два тижні продовжить деякі антикоронавірусні обмеження

Влада Швеції оголосила в середу про намір продовжити ще на два тижні деякі обмеження, спрямовані на стримування поширення коронавірусу COVID-19 у зв'язку з високим рівнем заражень, повідомляє Associated Press.

"У нас вкрай високий рівень поширення вірусу. За нашими оцінками, чинні заходи мають залишатися чинними ще два тижні", - заявила міністр із соціальних справ Швеції Лена Галленгрен.

"Якщо ситуація дозволить, обмеження будуть потім зняті", - додала вона.

За останній тиждень у країні виявили 270 тис. нових випадків зараження.

На сьогодні у Швеції бари, ресторани та кафе закриваються о 23:00, заклади за можливості перевели співробітників на віддалену роботу, шведам наказано дотримуватися соціальної дистанції.

Раніше повідомлялося, що у сусідній Данії навпаки розглядають варіант скасувати обмеження до 1 лютого. У разі схвалення цього рішення парламентом нічні клуби можуть знову відкритися, а в ресторанах зможуть продавати алкоголь і після 22:00 за місцевим часом, пасажири зможуть сідати в транспорт без санітарних захисних масок.

Незважаючи на високу контагіозність штаму "омікрон", минулого тижня схожі пропозиції звучали від влади Великої Британії, Ірландії та Нідерландів.

За даними статистичного сайту Worldometer, на сьогодні у Швеції виявили 1,9 млн випадків зараження коронавірусом із початку пандемії COVID-19 у світі.

Теги: #швеція #covid_19 #обмеження
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