ВООЗ: За попередній тиждень у світі знову зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19

У всьому світі знову було зафіксовано рекордну тижневу кількість заражень коронавірусом COVID-19, захворюваність зросла на 5%, йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У період із 17 до 23 січня на планеті було виявлено понад 21,3 млн нових випадків зараження коронавірусом, що стало новим рекордом за кількістю захворювань, виявлених за сім днів. За тиждень до цього було виявлено понад 18,7 млн випадків.

Зростання захворюваності з 17 до 23 січня було зафіксовано у Східному Середземномор'ї (на 39%), у Південно-Східній Азії (на 36%) та в Європі (на 13%). В африканському та американському регіонах кількість нових випадків зменшилася (на 31% та 10% відповідно).

Смертність від коронавірусу у всьому світі практично не змінилася. Найбільше зростання смертей від наслідків захворювання було виявлено у Південно-Східній Азії (на 44%), також кількість смертей збільшилася у Східному Середземномор'ї (на 15%) та в Америці (на 7%). У решті регіонів смертність від наслідків захворювання впала.

Загалом за тиждень було зафіксовано майже 49,8 тис. спричинених COVID-19 смертей у всьому світі.

За весь період пандемії у світі було виявлено понад 358,2 млн випадків зараження коронавірусом та понад 5,6 млн смертей від наслідків захворювання.