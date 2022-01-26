СБУ запобігла нелегальному переправленню до РФ комплектувальних до стрілецької зброї

Співробітники Служби безпеки України у Харківській області викрили схему незаконного переправлення до Росії комплектувальних до вогнепальної зброї, організовану місцевою жителькою.

"За даними слідства, до організації протиправної діяльності причетна мешканка регіону. Вона намагалась переправити своїм спільникам в РФ запчастини до стрілецького озброєння. Відправку продукції за кордон здійснювала через міжнародні сервіси одного з поштових операторів. Для приховування незаконних дій, вона використовувала недостовірні дані при оформленні товарно-супровідної документації", - повідомляє пресслужба СБУ.

За даними Офісу генерального прокурора, зловмисниця також зазначала в даних відправника інформацію про сторонню особу.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю на спробі вчинення нелегального поштового відправлення. Під час огляду "посилки" правоохоронці виявили 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької зброї та комплектувальні до інших видів зброї.

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу. Вирішують питання щодо обрання судом запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших причетних до нього осіб.