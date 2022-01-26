Події

15:43 26.01.2022

Створюючи психологічний тиск, РФ намагається погіршити економіку України - Шуляк

1 хв читати
Створюючи психологічний тиск, РФ намагається погіршити економіку України - Шуляк

Наразі на громадян України та представників бізнесу чиниться психологічний та інформаційний тиск з метою ослаблення економіки країни, заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Посилення військової агресії РФ - це питання номер один, яке всіх хвилює. На сьогодні триває третя фаза гібридної війни. З 2014 року ми бачили військові дії, потім інформаційні атаки, а наразі ми перебуваємо в піку психологічної атаки, коли на людей та представників бізнесу відбуваються психологічні напади. Це робиться для того, щоб громадяни панікували, щоб бізнес виходив із України. І в результаті - слабшала українська економіка", - сказала Шуляк в інтерв'ю телеканалу "Рада".

За її словами, елементи гібридної війни відбиваються на країні, "тому потрібно правильно інформувати українців про те, що відбувається у країні".

Теги: #рф #шуляк #тиск
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 26.01.2022
СБУ запобігла нелегальному переправленню до РФ комплектувальних до стрілецької зброї

СБУ запобігла нелегальному переправленню до РФ комплектувальних до стрілецької зброї

15:01 26.01.2022
Британія відіграє найважливішу роль у виробленні нових санкцій проти РФ у зв'язку із ситуацією навколо України - Джонсон

Британія відіграє найважливішу роль у виробленні нових санкцій проти РФ у зв'язку із ситуацією навколо України - Джонсон

13:16 26.01.2022
55% чернігівців вважають обшуки в місті політичним тиском на мера - опитування "Рейтингу"

55% чернігівців вважають обшуки в місті політичним тиском на мера - опитування "Рейтингу"

11:50 26.01.2022
Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

11:22 26.01.2022
Позицію України враховано в письмовій відповіді США на ультиматуми РФ - Кулеба

Позицію України враховано в письмовій відповіді США на ультиматуми РФ - Кулеба

10:44 26.01.2022
Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну вже підготовлено - Мінфін США

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну вже підготовлено - Мінфін США

10:11 26.01.2022
ЄС розглядає можливість санкцій проти РФ у разі обмеження постачань газу

ЄС розглядає можливість санкцій проти РФ у разі обмеження постачань газу

09:10 26.01.2022
Байден вважає, що світ зміниться у разі російського вторгнення в Україну

Байден вважає, що світ зміниться у разі російського вторгнення в Україну

07:32 25.01.2022
Міністр оборони: ЗС РФ не створено жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну

Міністр оборони: ЗС РФ не створено жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну

20:01 24.01.2022
Підстав стверджувати про можливий повномасштабний наступ РФ на Україну немає

Підстав стверджувати про можливий повномасштабний наступ РФ на Україну немає

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ЄСПЛ відбулися усні слухання щодо прийнятності спільної справи "Україна та Нідерланди проти Росії"

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

Рада може піти на карантин до 15 лютого

МОН рекомендує упровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19

ОСТАННЄ

У Києві викрили псевдоадвоката, який виманив у іноземця 2 млн грн

Гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити проєкт постанови про заснування Дня українського борщу

ВООЗ: За попередній тиждень у світі знову зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19

Кабмін регламентував ухвалення рішень урядом у випадках запровадження в Україні чи окремих її місцевостях воєнного стану

Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області стабільна

Німеччина поставить в Україну 5 тис. касок

У Києві представили онлайн-платформу для навчання українських держслужбовців, створену за підтримки ЄС

В ЄСПЛ відбулися усні слухання щодо прийнятності спільної справи "Україна та Нідерланди проти Росії"

У Харкові внаслідок обвалення стіни загинув будівельник із Сум

СБУ викрила нові факти постачання російської зброї до ОРДЛО

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА