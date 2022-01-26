Створюючи психологічний тиск, РФ намагається погіршити економіку України - Шуляк

Наразі на громадян України та представників бізнесу чиниться психологічний та інформаційний тиск з метою ослаблення економіки країни, заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Посилення військової агресії РФ - це питання номер один, яке всіх хвилює. На сьогодні триває третя фаза гібридної війни. З 2014 року ми бачили військові дії, потім інформаційні атаки, а наразі ми перебуваємо в піку психологічної атаки, коли на людей та представників бізнесу відбуваються психологічні напади. Це робиться для того, щоб громадяни панікували, щоб бізнес виходив із України. І в результаті - слабшала українська економіка", - сказала Шуляк в інтерв'ю телеканалу "Рада".

За її словами, елементи гібридної війни відбиваються на країні, "тому потрібно правильно інформувати українців про те, що відбувається у країні".