СБУ викрила нові факти постачання російської зброї до ОРДЛО

Під час слідчо-оперативних дій Служба безпеки України встановила нові факти постачання бойовикам ОРДЛО зброї та боєприпасів із території РФ.

Як повідомляє пресцентр СБУ, серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва – реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року.

"За даними слідства, у лютому минулого року, через застосування бойовиками забороненої зброї, загинув мешканець селища Хутір Вільний Сєвєродонецького району Луганської області. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на території власного подвір’я", - йдеться в повідомленні.

Крім того, задокументовано факти використання бойовиками проти українських військ на Донбасі сучасного російського озброєння. Серед ідентифікованих зразків – ручний багаторазовий багатокаліберний багатофункціональний гранатомет РПГ-32 "Баркас".

На Луганщині співробітники СБУ також виявили елементи реактивної гранати "Занос" виробництва РФ - ці засоби ураження бойовики застосовували під час обстрілів українських позицій у районі міста Попасної.

Вилучені зразки російського озброєння долучено до матеріалів кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч.1 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Вирішують питання передання зібраних доказів незаконної діяльності до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності осіб, причетних до військових злочинів проти України.