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14:43 26.01.2022

Генпрокурор: У нас немає наміру пом'якшувати свою позицію щодо запобіжного заходу Порошенку

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Генпрокурор: У нас немає наміру пом'якшувати свою позицію щодо запобіжного заходу Порошенку

Офіс генпрокурора не має наміру пом'якшувати свою позицію щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України (2014-2019), лідеру партії "Європейська солідарність", народному депутату Петру Порошенку, заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

На зустрічі з журналістами в середу в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, чи немає в Офісу генпрокурора наміру змінити свою позицію щодо запобіжного заходу Порошенку для зниження градуса напруження суспільства, Венедіктова сказала: "Немає такого наміру в Офісу генпрокурора "Офіс генпрокурора подав апеляційну скаргу, і вчора, коли з'явилося повне рішення, було доповнення до апеляційної скарги, і я вже його підписана".

Водночас генпрокурор додала: "Я розумію, що є питання електоральних симпатій та антипатій, я розумію, що є питання у громадянського суспільства доцільності, недоцільності, але ми намагаємося залишатися виключно у професійній процесуальній площині - у нас до всіх фігурантів справи абсолютно однакове ставлення".

Водночас вона запевнила: "Поважаємо статус п'ятого президента, народного депутата, але ми виходимо з того, що й знято депутатську недоторканність".

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.

ДБР очікує Порошенка 31 січня 2022 року на 11:00.

Теги: #порошенко #офіс_генпрокурора
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