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14:24 26.01.2022

Венедіктова про конкурс із обрання голови САП: Давайте дочекаємося рішення комісії, я намагаюся не впливати на її діяльність

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Венедіктова про конкурс із обрання голови САП: Давайте дочекаємося рішення комісії, я намагаюся не впливати на її діяльність

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликає дочекатися рішення конкурсної комісії щодо обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), не впливаючи на членів комісії.

"Офіс генпрокурора забезпечує технічне та організаційне функціонування комісії (з обрання керівника САП - ІФ). Ми жодним чином не можемо впливати на рішення комісії, і все, що відбувається виходячи з порядку дій комісії, виходячи з постанови Кабміну та закону України "Про прокуратуру", у цих обмеженнях для нас ми і діємо", - сказала Венедіктова журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, чи надав Офіс генпрокурора інформацію, яку запитувала комісія з обрання керівника САП, і коли в Україні з’явиться керівник САП.

При цьому вона запевнила, що для неї дуже важливо забезпечити незалежність та функціонування комісії.

"…ми більше ніж 15 місяців перебуваємо у стані конкурсу… Давайте дочекаємося їх (членів комісії - ІФ) рішень. Їм теж складно, вони всі перебувають у ситуації, коли на них впливає і, мабуть, їх внутрішнє "я", і громадянське суспільство, і часовий відрізок. Членам комісії нелегко, але я вважаю, що найкраще, що ми можемо зробити - не впливати на їх діяльність. І я намагаюся не впливати на їх діяльність", - наголосила генпрокурор.

Теги: #венедіктова #сап
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