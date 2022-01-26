НАТО не бачить воєнної загрози для Молдови, але спостерігає загрозу у сферах енергетики та кіберпросторі

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив про відсутність реальних воєнних загроз безпеці Молдови, але висловив занепокоєння можливими загрозами для республіки в енергетиці та кіберпросторі.

"Ми не бачимо таких (воєнних) загроз на адресу Молдови. Але це не означає, що республіці нічого не загрожує в загальному регіональному контексті. Ми маємо постійно дбати про гарантування енергетичної безпеки, кібербезпеки, про запобігання іншим загрозам на адресу Молдови, яка є нашим партнером", - сказав Джоане на телеканалі TVR-Moldova в середу.

Крім того, він зазначив, що НАТО не обговорює питання вступу республіки до Альянсу.

"Ми знаємо, що Молдова проголосила конституційний нейтралітет, і поважаємо цей нейтралітет. Але кожна країна має право зробити свій вибір щодо вектора зовнішньої політики. Інтеграція в Євросоюз – це суверенне право народу Молдови та влади країни. Це вибір суверенної держави, це не справа Росії. Те саме стосується Грузії та України. Кожна країна має право робити вибір", - сказав Джоане.

Він наголосив, що це стосується й інших країн, зокрема на пострадянському просторі.

"Казахстан, Вірменія, Киргизія та Білорусь вирішили гарантувати свою безпеку за допомогою Росії (у рамках Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) - ІФ). Ви чули, щоб НАТО колись заперечувало проти цього?! Ні. Тому що це їхній вибір. І ніхто, зокрема Росія, не має права накладати вето на співпрацю або інтеграцію інших країн у будь-які об'єднання", - додав заступник генсека НАТО.