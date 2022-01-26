Події

13:16 26.01.2022

НАТО не бачить воєнної загрози для Молдови, але спостерігає загрозу у сферах енергетики та кіберпросторі

2 хв читати
НАТО не бачить воєнної загрози для Молдови, але спостерігає загрозу у сферах енергетики та кіберпросторі

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив про відсутність реальних воєнних загроз безпеці Молдови, але висловив занепокоєння можливими загрозами для республіки в енергетиці та кіберпросторі.

"Ми не бачимо таких (воєнних) загроз на адресу Молдови. Але це не означає, що республіці нічого не загрожує в загальному регіональному контексті. Ми маємо постійно дбати про гарантування енергетичної безпеки, кібербезпеки, про запобігання іншим загрозам на адресу Молдови, яка є нашим партнером", - сказав Джоане на телеканалі TVR-Moldova в середу.

Крім того, він зазначив, що НАТО не обговорює питання вступу республіки до Альянсу.

"Ми знаємо, що Молдова проголосила конституційний нейтралітет, і поважаємо цей нейтралітет. Але кожна країна має право зробити свій вибір щодо вектора зовнішньої політики. Інтеграція в Євросоюз – це суверенне право народу Молдови та влади країни. Це вибір суверенної держави, це не справа Росії. Те саме стосується Грузії та України. Кожна країна має право робити вибір", - сказав Джоане.

Він наголосив, що це стосується й інших країн, зокрема на пострадянському просторі.

"Казахстан, Вірменія, Киргизія та Білорусь вирішили гарантувати свою безпеку за допомогою Росії (у рамках Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) - ІФ). Ви чули, щоб НАТО колись заперечувало проти цього?! Ні. Тому що це їхній вибір. І ніхто, зокрема Росія, не має права накладати вето на співпрацю або інтеграцію інших країн у будь-які об'єднання", - додав заступник генсека НАТО.

Теги: #молдова #нато
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 26.01.2022
Більше ніж половина жителів у 6 країнах-членах НАТО вважають підтримку України важливою для своїх держав – опитування

Більше ніж половина жителів у 6 країнах-членах НАТО вважають підтримку України важливою для своїх держав – опитування

07:31 26.01.2022
США у відповідях Росії з безпекової теми не планують торкатися теми України в НАТО, це тема всього альянсу

США у відповідях Росії з безпекової теми не планують торкатися теми України в НАТО, це тема всього альянсу

19:00 25.01.2022
НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

19:12 24.01.2022
НАТО не ухвалювало рішення щодо виведення свого персоналу з України, слідкує за розвитком подій - Столтенберг

НАТО не ухвалювало рішення щодо виведення свого персоналу з України, слідкує за розвитком подій - Столтенберг

16:17 24.01.2022
НАТО відправить до Литви нові контингенти у відповідь на російські війська, що направляють до Білорусі

НАТО відправить до Литви нові контингенти у відповідь на російські війська, що направляють до Білорусі

14:03 24.01.2022
Активність НАТО біля кордонів Росії не можуть ігнорувати збройні сили країни - Пєсков

Активність НАТО біля кордонів Росії не можуть ігнорувати збройні сили країни - Пєсков

12:17 24.01.2022
НАТО на тлі нарощування РФ військового угруповання біля України приводить війська у боєготовність

НАТО на тлі нарощування РФ військового угруповання біля України приводить війська у боєготовність

19:25 23.01.2022
Порошенко повідомив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського

Порошенко повідомив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського

23:10 21.01.2022
Навчання НАТО в Середземному морі давно заплановані і не пов'язані з ескалацією ситуації поблизу України

Навчання НАТО в Середземному морі давно заплановані і не пов'язані з ескалацією ситуації поблизу України

21:06 21.01.2022
НАТО відкидає вимоги РФ вивести військових із Болгарії та Румунії

НАТО відкидає вимоги РФ вивести військових із Болгарії та Румунії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

Рада може піти на карантин до 15 лютого

МОН рекомендує упровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19

Українців, які застрягли в Стамбулі через негоду, розмістили в готелях і забезпечили харчуванням

ОСТАННЄ

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

У Данії з наступного тижня планують скасувати всі обмеження, впроваджені через COVID-19

Українці за два дні купили ліків за гроші "єПідтримки" на 6,5 млн грн

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг і поривчастий вітер

У Раді обговорять формат роботи найближчого тижня у зв'язку зі зростанням випадків COVID-19 серед депутатів

Польська прикордонна служба повідомляє про постріли на білоруській стороні кордону

У ЄС триває робота над забезпеченням консенсусу щодо проведення в Києві засідання Ради глав МЗС країн ЄС

Москва розпочала великі навчання в Чорному морі

Порошенко вимагає від влади негайно виділити гроші ЗСУ

Єрмак прибув до Парижа на зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА