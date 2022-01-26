В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг і поривчастий вітер

Найближчої доби над більшістю територій України, крім заходу, залишатиметься холодна повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер, 27 січня, у західних, удень також у північних та подекуди в центральних областях очікується невеликий мокрий сніг, на заході з дощем; на решті територій без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях уночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у східних, Сумській областях і в Карпатах уночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу; на решті територій уночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві в четвер уночі без істотних опадів, удень невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 27 січня найвища температура вдень (+7,7°) була 1902 році, найнижча вночі (-24,7°) в 1954 році.

У п'ятницю, 28 січня, в Україні невеликий мокрий сніг, у Закарпатті та в Карпатах помірні опади, лише в південних, уночі також у східних областях без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах хуртовина.

Температура повітря протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі на Лівобережжі 6-11° морозу, вдень на півдні країни 0-5° тепла).

У Києві у п'ятницю невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.