У Раді обговорять формат роботи найближчого тижня у зв'язку зі зростанням випадків COVID-19 серед депутатів

У Верховній Раді мають намір провести нараду керівників фракцій і груп, щоб обговорити формат роботи найближчого тижня у зв'язку зі зростанням випадків захворювання народних депутатів і співробітників апарату парламенту на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Змушені констатувати, що у Верховній Раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19... Тому у Верховній Раді ініційовано нараду за участю голів фракцій і груп, на якій обговорять формат роботи Верховної Ради наступного тижня", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

При цьому Палійчук уточнила, що станом на ранок 26 січня тільки серед депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання.

"Також, за нашою інформацією, на COVID-19 хворіють 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по два-три нові випадки зараження", - додала вона.