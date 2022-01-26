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11:33 26.01.2022

МОН рекомендує упровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19

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МОН рекомендує упровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19

Міністерство освіти і науки рекомендує запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання у зв'язку зі стрімким зростанням показника захворюваності COVID-19 у деяких регіонах.

"Міністерство освіти і науки України надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи щодо організації освітнього процесу", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зокрема, міністерство рекомендує організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше два тижні.

Також у закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

Крім того, у закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року, урахувавши необхідні зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

"Незалежно від епідемічної ситуації відвідування закладів освіти здобувачами дошкільної освіти, учнями спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів середньої освіти дозволяється", - йдеться в повідомленні.

Щодо вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів, військових коледжів сержантського складу, професійних коледжів зі специфічними умовами навчання, то вони організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких перебувають.

Теги: #мон #дистанційне_навчання #рекомендації
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