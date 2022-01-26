Поліція проводить слідчі дії за фактом сутичок біля Ради, де постраждала 21 особа

Правоохоронці кваліфікували події біля будівлі Верховної Ради у вівторок, 25 січня, як хуліганство, погрозу або насильство щодо працівників правоохоронного органу та перешкоджання професійній діяльності журналіста.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції України, в результаті порушення громадського порядку в управління поліції доставили 63 учасників акції, 38 з яких є фізичними особами-підприємцями.

"Поліцейські встановили їхні анкетні дані та відпустили. Під час розслідування діям цих осіб буде надана правова оцінка, а відтак вони нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, унаслідок сутички 18 поліцейських отримали тілесні ушкодження, зокрема переломи, закриті черепно-мозкові травми та хімічні опіки очей. Також зі служби 103 надійшло три повідомлення про звернення з тілесними ушкодженнями трьох учасників акції. За інформацією лікарів, в однієї жінки, яка перебувала в натовпі мітингувальників, діагностовано перелом передпліччя і трьох ребер.

Водночас Нацполіція спростувала інформацію про те, що нібито одного учасника акції вбили і вивезли в невідомому напрямку.

"Ця інформація не відповідає дійсності і спростована після перегляду камер відеонагляду. Чоловіку, який втратив свідомість, представники поліції та Національної гвардії надали першу медичну допомогу, після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції", - повідомили в поліції.

Загалом в управління поліції доставили 63 активних учасників мітингу. Правоохоронці встановили їхні анкетні дані, з'ясували, що 38 із них є фізичними особами-підприємцями, ще п'ятеро були ФОП, проте припинили діяльність, решта осіб не є підприємцями.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Крім того, ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Маріїнського парку учасники акції оточили знімальну групу центрального телеканалу та перешкоджали проведенню прямого ефіру. За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) Кримінального кодексу України.