В Ізраїлі під час заворушень постраждало понад сто осіб - ЗМІ



В Ізраїлі прихильники і противники влади Еритреї вступили в зіткнення біля будівлі дипмісії в Тель-Авіві, під час заворушень постраждали понад сто осіб, передає телеканал Euronews.

Повідомляється, що сутички сталися між біженцями - противниками і прихильниками уряду Еритреї. Внаслідок заворушень пошкоджено автомобілі та розбито вітрини магазинів.

"Для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати. Серед постраждалих тридцять співробітників ізраїльської поліції", - інформує Euronews.

Уточнюють, що в Ізраїлі проживають приблизно двадцять п'ять тисяч вихідців з Еритреї, яка має один із найгірших показників у світі в галузі прав людини.