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04:26 03.09.2023

В Ізраїлі під час заворушень постраждало понад сто осіб - ЗМІ

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В Ізраїлі під час заворушень постраждало понад сто осіб - ЗМІ


В Ізраїлі прихильники і противники влади Еритреї вступили в зіткнення біля будівлі дипмісії в Тель-Авіві, під час заворушень постраждали понад сто осіб, передає телеканал Euronews.
Повідомляється, що сутички сталися між біженцями - противниками і прихильниками уряду Еритреї. Внаслідок заворушень пошкоджено автомобілі та розбито вітрини магазинів.
"Для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати. Серед постраждалих тридцять співробітників ізраїльської поліції", - інформує Euronews.
Уточнюють, що в Ізраїлі проживають приблизно двадцять п'ять тисяч вихідців з Еритреї, яка має один із найгірших показників у світі в галузі прав людини.

Теги: #ізраїль #сутички #постраждалі

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