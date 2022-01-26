Українці найбільше довіряють ЗСУ, найменше - російським ЗМІ

Серед соціальних інституцій українці і далі найбільше довіряють Збройним силам України, волонтерам, звичайним людям та церкві, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 3-11 грудня 2021 року.

Згідно з опитуванням, порівняно з груднем 2020 року спостерігається зростання довіри до Збройних сил України.

Зокрема, армії довіряють 72% українців, а баланс довіри-недовіри становить +60%. Порівняно з груднем 2020 року частка тих, хто довіряє, зросла на 6 процентних пунктів, а баланс довіри-недовіри - на 8 процентних пунктів. Порівняно з груднем 2020 року у всіх регіонах спостерігається тенденція зростання довіри до армії.

Також більшість респондентів довіряє волонтерам (68%, баланс – +57%) та звичайним людям у своєму населеному пункті (63%, баланс +51%). Церкві довіряє 51% за балансу +27%. Щодо церкви, то на тлі інших регіонів виділяється захід, де 67% довіряють церкві проти 41-47% в інших регіонах.

Позитивний баланс довіри-недовіри також мають громадські організації – загалом їм довіряють 39% респондентів, а баланс становить +18% (без значних змін порівняно з 2020 роком).

За даними дослідження, фактично серед респондентів переважає недовіра президенту, парламенту, уряду, правоохоронним органам (поліція, СБУ), ЗМІ (і українським, і російським).

Зокрема, президенту довіряють 27%, а не довіряють – 50%. Відповідно баланс довіри-недовіри становить -23%. Порівняно з груднем 2020 року спостерігається погіршення показників: частка тих, хто довіряє президенту, знизилася на 5 процентних пунктів, а баланс довіри-недовіри – на 10 процентних пунктів.

Кабінету Міністрів та Верховній Раді довіряють менше респондентів: відповідно 14% довіряють уряду (баланс – -46%) та 11% довіряють парламенту (баланс – -56%). Порівняно з груднем 2020 року ситуація практично не змінилася.

Водночас 30-35% довіряють Патрульній поліції, СБУ та Національні поліції. Частка тих, хто довіряє цим інституціям, не змінилася порівняно з груднем 2020 року, але баланс у всіх трьох випадках дещо покращився.

Українським ЗМІ довіряють 32% респондентів, а баланс довіри-недовіри становить –7%. Порівняно з груднем 2020 року спостерігається поліпшення балансу довіри-недовіри. Дещо менше довіряють українським ЗМІ на сході.

Щодо російських ЗМІ – їм довіряють 3% респондентів за балансу –75%. Порівняно з груднем 2020 року значних змін не було. У всіх регіонах переважна більшість не довіряє російським ЗМІ, але дещо менш критичні до них – жителі сходу України.

Соцопитування проводили методом телефонних інтерв'ю за допомогою комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) з урахуванням випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

Загалом опитано 2000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролює влада України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.