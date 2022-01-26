Події

09:42 26.01.2022

Українців, які застрягли в Стамбулі через негоду, розмістили в готелях і забезпечили харчуванням

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Українців, які застрягли в Стамбулі через негоду, розмістили в готелях і забезпечили харчуванням

Громадян України, які застрягли в Стамбулі через погодні умови, розмістили в готелях і забезпечили харчуванням, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Завдяки роботі консулів українці, які застрягли в Стамбулі через негоду, були розміщені в готелях і забезпечені харчуванням. Взаємодіємо з турецькою стороною, аби якнайшвидше запустити скасовані авіарейси та повернути наших громадян додому", - написав Ніколенко у Twitter у середу.

Потужний снігопад, який триває останні кілька днів, паралізував роботу аеропорту Стамбула. Тисячі пасажирів заблоковані в повітряній гавані через хуртовину. Всі рейси було скасовано, а також закрито дороги, що ведуть в аеропорт.

Крім того, раніше в понеділок через сильні пориви вітру обвалився дах будівлі вантажного термінала аеропорту Стамбула. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За даними синоптиків, у Стамбулі випало понад 50 см снігу. За останніми прогнозами, снігопад може тривати до п'ятниці.

Теги: #українці #негода #стамбул
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