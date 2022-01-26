Єрмак спростував інформацію про можливі переговори з бойовиками

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак спростував повідомлення у низці ЗМІ про можливі прямі переговори з бойовиками з ОРДО та ОРЛО.

"Жодних прямих переговорів із сепаратистами немає і не буде", - йдеться в його коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" у середу напередодні зустрічі радників лідерів країн нормандського формату.

"Ми говоритимемо про відновлення режиму повного припинення вогню, який, на жаль, працює з великими порушеннями. Будемо говорити про гуманітарні питання, про відкриття пропускних пунктів та про майбутнє роботи нормандського формату", - йдеться у коментарі.

Єрмак зазначає, що "в нормандському форматі право затверджувати будь-які документи мають лише лідери держав. Решта – консультаційні моменти".

Раніше низка ЗМІ повідомили про можливе узгодження на зустрічі радників лідерів країн нормандського формату дати зустрічей представників України з бойовиками.

Зустріч запланована на середу у Парижі.