Тедрос Адханом Гебреєсус став єдиним кандидатом на посаду гендиректора ВООЗ

Чинний голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус став єдиним кандидатом на посаду генерального директора організації після голосування у вівторок, повідомляють західні ЗМІ.

"Я не знаю, що сказати", - заявив Гебреєсус після того, як майже всі 34 члени Виконавчого комітету, які представляють країни-члени організації, схвалили висування його кандидатури. Він зазначив, що його п'ятирічне перебування на посаді голови ВООЗ було непростим, а можливість переобрання назвав "великою честю".

Повідомляється, що за нього не проголосували лише представники Афганістану, Тонги та Східного Тимору.

Процес вибору нового директора ВООЗ стартував у квітні 2021 року і закінчиться у травні 2022 року. З квітня до вересня держави-члени могли запропонувати кандидатуру на посаду директора, вже тоді у Гебреєсуса не було опонентів. 25 січня виконавчий комітет висунув список кандидатів на пост, до якого увійшов лише чинний голова ВООЗ. Голосування щодо кандидатури відбудеться на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я, яка відбудеться 22-28 травня.

Чинний генеральний директор ВООЗ може бути переобраний лише один раз.