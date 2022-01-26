США у відповідях Росії з безпекової теми не планують торкатися теми України в НАТО, це тема всього альянсу
Влада США в письмовій відповіді на російські пропозиції з безпеки не планує торкатися теми перспективи приєднання України до НАТО, заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс.
"Це буде відповідь влади США. Не нам говорити про питання щодо НАТО", - заявив той на брифінгу.
При цьому він нагадав, що США проти перегляду принципу відчинених дверей альянсу.
"Відчинені двері є відчинені двері", - сказав Прайс.