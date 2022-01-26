Події

07:31 26.01.2022

США у відповідях Росії з безпекової теми не планують торкатися теми України в НАТО, це тема всього альянсу

1 хв читати
США у відповідях Росії з безпекової теми не планують торкатися теми України в НАТО, це тема всього альянсу

Влада США в письмовій відповіді на російські пропозиції з безпеки не планує торкатися теми перспективи приєднання України до НАТО, заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс.

"Це буде відповідь влади США. Не нам говорити про питання щодо НАТО", - заявив той на брифінгу.

При цьому він нагадав, що США проти перегляду принципу відчинених дверей альянсу.

"Відчинені двері є відчинені двері", - сказав Прайс.

 

 

Теги: #відповідь #сша #росія #нато
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:28 26.01.2022
ФРН домагається виключення для енергетичного сектора у разі можливого введення санкцій проти Росії через ситуацію навколо України

ФРН домагається виключення для енергетичного сектора у разі можливого введення санкцій проти Росії через ситуацію навколо України

21:43 25.01.2022
Байден заявляє, що у разі вторгнення РФ в Україну розгляне можливість санкцій проти особисто Путіна

Байден заявляє, що у разі вторгнення РФ в Україну розгляне можливість санкцій проти особисто Путіна

20:58 25.01.2022
Байден не має ні наміру, ні інтересу направляти війська в Україну - Білий дім

Байден не має ні наміру, ні інтересу направляти війська в Україну - Білий дім

20:40 25.01.2022
Макрон заявляє, що зідзвониться з Путіним у п'ятницю вранці, щоб обговорити актуальні питання й отримати низку пояснень

Макрон заявляє, що зідзвониться з Путіним у п'ятницю вранці, щоб обговорити актуальні питання й отримати низку пояснень

20:18 25.01.2022
У США вважають агресивними дії Росії на кордоні з Україною і не згодні з оцінками Києва

У США вважають агресивними дії Росії на кордоні з Україною і не згодні з оцінками Києва

20:17 25.01.2022
Білий дім про відповідь Росії на пропозиції безпеки: Зазвичай такі документи не публікуються у відкритому доступі

Білий дім про відповідь Росії на пропозиції безпеки: Зазвичай такі документи не публікуються у відкритому доступі

19:55 25.01.2022
Нормандський формат поки не приніс очікуваних результатів, роботу потрібно продовжувати - Макрон

Нормандський формат поки не приніс очікуваних результатів, роботу потрібно продовжувати - Макрон

19:48 25.01.2022
Франція та ФРН єдині у закликах до деескалації напруженості у ситуації навколо України

Франція та ФРН єдині у закликах до деескалації напруженості у ситуації навколо України

19:02 25.01.2022
Група конгресменів США вирушила в Україну

Група конгресменів США вирушила в Україну

19:00 25.01.2022
НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів не означає неминучої ескалації, це тонкощі складної дипломатичної гри

Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату

На Львівщині школи перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахом коронавірусу – ОДА

НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

Канада оголосила про евакуацію членів сімей співробітників посольства в Україні

ОСТАННЄ

Близько 300 "Джавелінів" і 79 тонн військової допомоги США прибуло в Україну

У Франції вперше за пандемію виявили півмільйона випадків COVID-19 за добу

З початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

Зеленський призначив Донця першим заступником начальника УДО

26 січня: Яке сьогодні свято

В Італії кількість випадків COVID-19 за добу зросла більш ніж удвічі

Єрмак зустрівся з лідерами єврейських організацій іноземних держав

ПАРЄ підтримала оскарження повноважень Толстого на посаді віцепрезидента Асамблеї

Медзаклади, які не можуть підвищити зарплату медикам, отримають дофінансування, але їх перевірить Держаудитслужба

Депутат райради Харківської області організував міжрегіональну групу з підробки COVID-сертифікатів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА