ФРН домагається виключення для енергетичного сектора у разі можливого введення санкцій проти Росії через ситуацію навколо України

Уряд Німеччини наполягає на виключенні для енергетичного сектора, якщо буде схвалене рішення заборонити російським банкам здійснювати розрахунки з операцій у доларах США в рамках санкцій у разі ескалації в Україні, повідомляє Bloomberg з посиланням на документи, які опинилися у розпорядженні агентства.

Німеччина стурбована тим, що без винятку постачання енергії в Європу можуть опинитися під загрозою, йдеться в одному із документів.

При цьому поінформоване джерело агентства зазначило, що таке виключення не запобігатиме потенційним заходам проти трубопроводу "Північний потік-2".

За даними співрозмовників агентства, інші великі західноєвропейські країни дотримуються поглядів, подібних до Німеччини.

Вони зазначили, що низка великих європейських країн також прагнули включити винятки в рамках обговорення санкцій і наполягали на перехідних періодах до набрання чинності заходами на повну силу, а також на захист чинних контрактів.

Один із чиновників заявив, що, виходячи з обговорень, що слідували за розповсюдженням документів із пропозиціями, виняток для енергетичного сектора, швидше за все, буде частиною остаточного пакета санкцій, погоджених із США, які будуть застосовані у разі вторгнення Москви до України.

Згідно з агентством, у разі "військової агресії проти суверенної держави та серйозного порушення міжнародного права, що загрожує європейському миру та безпеці", Німеччина готова підписати пакет, який може містити повне заморожування активів та заборону на операції для обраної групи російських банків, подальші обмеження щодо суверенного боргу та обмеження на ринку капіталу для державних підприємств, а також обмеження ринку капіталу для деяких російських державних підприємств.

Крім того, за даними агентства, Берлін підтримає обмеження на імпорт окремих російських металів та хімічних речовин, а також обмеження на експорт деяких предметів розкоші та високотехнологічних товарів, посилення обмежень на товари, які можуть використовуватись як з цивільною, так і з військовою метою.

Серед іншого Німеччина погоджується на заборони на поїздки та заморожування активів, націлені на олігархів, а також обмеження на інвестиції у Росії.