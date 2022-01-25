Події

19:10 25.01.2022

Українські дипломати перебувають в аеропорту Стамбула для допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через негоду

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Українські дипломати перебувають в аеропорту Стамбула для допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через негоду

Українські дипломати перебувають в аеропорту Стамбула (Туреччина) для надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Українські дипломати перебувають в а/п Стамбула для надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови. Вони взаємодіють з адміністрацією та авіаперевізниками, щоб забезпечити гострі потреби пасажирів та якнайшвидше відновлення рейсів", - написав Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

Потужний снігопад, який триває останні кілька днів, паралізував роботу аеропорту Стамбула. Тисячі пасажирів заблоковані в повітряній гавані через хуртовину: всі рейси були скасовані, а також закриті дороги, що ведуть до аеропорту.

Крім того, раніше в понеділок через сильні пориви вітру обвалився дах будівлі вантажного терміналу аеропорту Стамбула. В результаті обвалення ніхто не постраждав.

За даними синоптиків, у Стамбулі випало понад 50 см снігу. За останніми прогнозами, снігопад може тривати до п'ятниці.

 

 

 

Теги: #мзс #туреччина #рейси #україна
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