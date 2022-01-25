Події

19:00 25.01.2022

НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

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НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

Північноатлантичний альянс не планує розміщувати свої бойові підрозділи в Україні, підтвердив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN у вівторок.

"НАТО не розміщуватиме бойові підрозділи в Україні", - сказав він.

Країни Заходу занепокоєні пересуванням російських військ біля кордону України. Вони вважають, що Росія може планувати вторгнення в Україну. Росія неодноразово заявляла, що не планує такого вторгнення.

Столтенберг останніми місяцями неодноразово нагадував, що НАТО надає Україні практичну та політичну підтримку.

Теги: #столтенберг #нато #агресія_рф
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