У центрі Києва біля банку сталася стрілянина

У центрі Києва у вівторок, 25 січня, сталася стрілянина біля однієї з фінансових установ, ніхто не постраждав, повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Двох учасників події доставлено до районного управління поліції.

"Сьогодні, 25 січня, столичні поліцейські отримали інформацію про те, що біля однієї з фінансових установ у центрі міста невідомий здійснив постріл з автомата. Одразу на місце прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де у цей час перебувала група невідомих осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт, після чого на вулиці представник служби охорони здійснив кілька пострілів угору. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Двох активних учасників конфлікту доставлено до районного управління поліції", - повідомили в поліції.

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.