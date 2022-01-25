Австралійська держава викупила авторські права на прапор аборигенів

Влада Австралії викупила авторські права у творця прапора аборигенів континенту, повідомляє у вівторок "БІ-БІ-СІ".

"За останні 50 років ми зробили твір Гарольда Томаса (творця прапора – ІФ) своїм власним – ми марширували під прапором аборигенів, стояли з ним і високо піднімали його як свідчення гордості", – наводить "БІ-БІ-СІ" слова міністра у справах корінних народів Австралія Кена Ваята.

За повідомленнями ЗМІ, уряд заплатив понад $14 млн, щоб викупити авторські права у Гарольда Томаса.

Причиною такого кроку австралійської влади став тиск із боку груп аборигенів і позиція деяких спортивних організацій, зокрема Австралійської футбольної ліги, яка почала відмовлятися платити за демонстрацію прапора.

Гарольд Томас раніше наголошував, що заявив права на прапор, щоб отримувати авторські гонорари за свої роботи та запобігати підробленням, зробленим за кордоном.

"У майбутньому прапор залишиться символом не боротьби, а гордості та єдності", - наводить його слова Sydney Morning Herald.

Художник, корінний австралієць Гарольд Томас створив прапор – чорно-червоне полотнище з жовтим колом у центрі – у 1971 році як символ протесту, згодом він став основною емблемою австралійських аборигенів.