Події

08:48 25.01.2022

Прессекретар Зеленського закликав долучитися до ініціативи перерахування на благодійність коштів, спрямованих на вітання президента

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Прессекретар Зеленського закликав долучитися до ініціативи перерахування на благодійність коштів, спрямованих на вітання президента

Президент України Володимир Зеленський має намір провести свій день народження – 25 січня – на роботі, вітати його можна, перерахувавши кошти на благодійність, заявив речник президента Сергій Никифоров у Facebook.

"Повідомляю, що цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи", - написав Никифоров у соцмережі Facebook у вівторок уранці.

Він закликав за бажанням "долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх - буде найкращим подарунком для президента України в цей день. Також додаю реквізити".

Никифоров також побажав главі держави "міцного здоров'я та невичерпної енергії долати виклики, які постали перед Україною. А також непохитної віри у власні переконання, тому що бачу – вони щирі та правильні".

 

Теги: #зеленський #день_народження
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