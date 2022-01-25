Прессекретар Зеленського закликав долучитися до ініціативи перерахування на благодійність коштів, спрямованих на вітання президента

Президент України Володимир Зеленський має намір провести свій день народження – 25 січня – на роботі, вітати його можна, перерахувавши кошти на благодійність, заявив речник президента Сергій Никифоров у Facebook.

"Повідомляю, що цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи", - написав Никифоров у соцмережі Facebook у вівторок уранці.

Він закликав за бажанням "долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх - буде найкращим подарунком для президента України в цей день. Також додаю реквізити".

Никифоров також побажав главі держави "міцного здоров'я та невичерпної енергії долати виклики, які постали перед Україною. А також непохитної віри у власні переконання, тому що бачу – вони щирі та правильні".