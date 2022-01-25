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07:50 25.01.2022

Закони, передбачені Мінськими домовленостями, можуть бути ухвалені Верховною Радою після погодження плану припинення війни

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Закони, передбачені Мінськими домовленостями, можуть бути ухвалені Верховною Радою після погодження плану припинення війни

Закони, передбачені Мінськими домовленостями, можуть бути ухвалені Верховною Радою після погодження плану припинення війни, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Закони, які сьогодні чітко прописані в Мінських домовленостях та які Україна у разі, коли всіма сторонами буде узгоджено абсолютно від початку до кінця план припинення війни, які закони справді можуть бути після відкритого обговорення, після дискусій, які мають бути передані на розгляд до Верховної Ради. Раду і лише вона матиме право розглядати ці закони", - заявив Єрмак в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Він нагадав, що Мінські домовленості є єдиною платформою, де сьогодні можна працювати.

"І ми як відповідальна країна… справді цей документ був узгоджений від імені нашої країни. Я не знаю, який смисл вкладали люди, які погоджували рішення щодо Мінських домовленостей. Ми виконуватимемо Мінські домовленості у виключно українських інтересах та відповідно до норм міжнародного права", - сказав він.

Єрмак також висловив сподівання, що представники Німеччини та Франції займуть на зустрічі "проактивну позицію".

За його словами, досі не працює механізм верифікації та контролю, хоча, як він зазначив, "ситуація не ідеальна, але краща, ніж раніше".

"Ми запропонували включити до цього механізму Францію та Німеччину", - додав глава Офісу президента.

Згідно з Мінськими домовленостями, Верховна Рада мала ухвалити закон "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також постанову із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим. Цей закон був ухвалений у 2015 році і з того часу його дія продовжується щорічно.

Україна також має ухвалити закон, який забороняє переслідування та покарання осіб, які брали участь у конфлікті на сході країни, а також нову Конституцію, яка передбачає як ключовий елемент децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, погоджену з представниками цих районів).

 

 

 

Теги: #мінські_домовленості #закони
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