Міністр оборони: ЗС РФ не створено жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну

Станом на цей момент Збройними силами РФ не створено жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Станом на сьогодні фактаж, який ми спостерігаємо за даними нашої розвідки, фактаж, який спостерігають розвідки наших країн-партнерів приблизно подібний до тієї ж ситуації, що була навесні минулого року, перед Великоднем. Тому сьогодні, станом на цей момент не створено жодного ударного угруповання Збройними силами РФ, що свідчило б про те, що завтра вони підуть у наступ", - сказав Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.

Він зазначив, що "ризиковані сценарії є, вони можливі з погляду ймовірності у майбутньому".

"Але станом на сьогодні такої демонстрації, такої загрози не існує", - наголосив Резніков.

Водночас, міністр оборони зазначив, що "не оцінює високо" сценарій можливого наступу РФ на Україну 20 лютого, про що заявив командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк.

"Наші Збройні сили, наше командування, Генеральний штаб мають опрацьовані всі сценарії найгіршого варіанту, щоб знати, як вони діятимуть у разі настання такої ситуації", - пояснив Резніков.