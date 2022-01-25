США розширюють коло країн, з якими координують дії щодо України - Блінкен

Сполучені Штати продовжують координацію можливих кроків у світлі загострення з вини Росії ситуації навколо України не лише з НАТО та ОБСЄ, але й із ширшим колом держав, зокрема з членами Євросоюзу, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Він зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть тісно координувати подальші кроки щодо стримування російської агресії у ширшому плані з державами-членами ЄС на додаток до координації з НАТО, ОБСЄ", - йдеться у поширеному американським держдепом повідомленні про участь Блінкена у віртуальному режимі роботі Ради ЄС із закордонних справ.

У повідомленні наголошується, що держсекретар "поінформував своїх колег з ЄС про свій візит 18-21 січня до Києва, Берліна і Женеви в рамках дипломатичних зусиль США щодо вирішення проблеми неспровокованого нарощування військової могутності Росії поблизу і в Україні і тривалої агресії проти України".

"Держсекретар підтвердив, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну буде зустрінуто швидкими, серйозними та скоординованими наслідками. Він привітав зусилля ЄС та держав-членів щодо зміцнення відносин між США та ЄС та спільного вирішення глобальних проблем", - наголосила пресслужба держдепартаменту США.