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07:22 25.01.2022

Диппредставництва США, Німеччини, Австралії та Великої Британії заявили про від'їзд членів сімей дипломатів

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Диппредставництва США, Німеччини, Австралії та Великої Британії заявили про від'їзд членів сімей дипломатів

Дипломатичні представництва США, Німеччини, Австралії та Великої Британії заявили про від'їзд членів сімей дипломатів, повідомив речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко.

"В Україні 129 дипломатичних представництв. З них лише 4 заявили про від'їзд членів сімей персоналу: США, Великої Британії, Австралії та Німеччини. Інші, включно з ЄС, ОБСЄ, РЄ, НАТО та ООН, не висловлювали наміру йти на такі передчасні кроки", - написав Ніколенко у мікроблозі Тwitter.

Він висловив подяку міжнародним партнерам України за їхню солідарність з українською державою. "Вкрай важливо уникати діяльності, яка може бути використана в інформаційному просторі для посилення напруженості у суспільстві та дестабілізації економічної та фінансової безпеки України", - наголосив Ніколаєнко.

 

 

 

Теги: #мзс #евакуація #персонал #країни
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