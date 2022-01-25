Пентагон привів 8,5 тис. військових у підвищену готовність у разі перекидання до Європи

Міністерство оборони США призвело до стану підвищеної готовності 8,5 тис. військових на випадок, якщо доведеться перекинути їх до Європи, заявив у понеділок представник Пентагону Джон Кірбі.

"Глава Пентагону Остін вирішив привести в стан підвищеної готовності підрозділу в США на випадок, якщо потрібно направити їх (до Європи - ІФ)", - сказав він на брифінгу.

Кірбі пояснив, що загалом йдеться "про приблизно 8,5 тис. військових".

Представник Пентагону наголосив, що рішення перекинути ці сили до Європи не ухвалено. Військове командування лише вирішило підвищити їхню готовність, щоб військові могли, у разі потреби, швидко попрямувати до Європи. Кірбі пояснив, що відправка сил до Європи буде можлива на запит НАТО, "або в інших ситуаціях".

Представник Пентагону пояснив, що йдеться як про бойові підрозділи, так і про військових медиків, підрозділи, що відповідають за транспорт.