Тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не підвищаться

Тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання не підвищаться до кінця поточного опалювального сезону 2021/22 рр., заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Тарифи на електроенергію, ціни на газ залишаються незмінними відповідно до підписаного Меморандуму з органами місцевого самоврядування. Уряд виконав усі свої зобов'язання перед місцевою владою щодо передання коштів і податків до бюджету. Відповідно, це дає можливість стверджувати, що тарифів на тепло і гарячу воду місцеві органи самоврядування також не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону", - заявив Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання РНБО в понеділок.