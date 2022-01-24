Події

19:45 24.01.2022

Тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не підвищаться

1 хв читати
Тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не підвищаться

Тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання не підвищаться до кінця поточного опалювального сезону 2021/22 рр., заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Тарифи на електроенергію, ціни на газ залишаються незмінними відповідно до підписаного Меморандуму з органами місцевого самоврядування. Уряд виконав усі свої зобов'язання перед місцевою владою щодо передання коштів і податків до бюджету. Відповідно, це дає можливість стверджувати, що тарифів на тепло і гарячу воду місцеві органи самоврядування також не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону", - заявив Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання РНБО в понеділок.

Теги: #опалення #тарифи #водопостачання
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:28 24.01.2022
Запаси пального та потужності достатні, опалювальний сезон буде пройдено без будь-яких збоїв

Запаси пального та потужності достатні, опалювальний сезон буде пройдено без будь-яких збоїв

12:47 14.01.2022
Тимошенко закликала владу вжити заходів щодо стримування цін і тарифів для населення та промисловості

Тимошенко закликала владу вжити заходів щодо стримування цін і тарифів для населення та промисловості

12:34 08.01.2022
Тарифи на комунальні послуги в Казахстані не будуть підвищуватися до середини літа

Тарифи на комунальні послуги в Казахстані не будуть підвищуватися до середини літа

18:04 04.01.2022
Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

15:30 04.01.2022
АМКУ наполягає на зловживанні облгазами "РГК" монопольним становищем при нарахуванні температурних коефіцієнтів - голова комітету

АМКУ наполягає на зловживанні облгазами "РГК" монопольним становищем при нарахуванні температурних коефіцієнтів - голова комітету

13:46 04.01.2022
Проблему подорожчання продуктів для малозабезпечених верств населення можна вирішити через виплати за аналогією з "єПідтримкою" - думка

Проблему подорожчання продуктів для малозабезпечених верств населення можна вирішити через виплати за аналогією з "єПідтримкою" - думка

13:44 04.01.2022
Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

12:08 29.12.2021
Кабмін має намір зафіксувати ціну на газ для хлібопекарів у 25 тис. грн за 1 тис. куб. м до кінця березня 2022 р.

Кабмін має намір зафіксувати ціну на газ для хлібопекарів у 25 тис. грн за 1 тис. куб. м до кінця березня 2022 р.

18:32 28.12.2021
Запаси вугілля на ТЕС України починають відповідати гарантованим запасам - міністр

Запаси вугілля на ТЕС України починають відповідати гарантованим запасам - міністр

11:30 28.12.2021
Виробники молока просять президента України зафіксувати тариф на газ у розмірі 32 тис. грн/1 тис. куб. м

Виробники молока просять президента України зафіксувати тариф на газ у розмірі 32 тис. грн/1 тис. куб. м

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Німеччина стала четвертою країною, яка евакуювала частину співробітників свого посольства з України

Зеленський про підсумки РНБО: Ми працюємо заради повної деескалації на Донбасі та мирного врегулювання

Громадяни, які отримали бустерну дозу, отримають додатково 500 грн у межах програми "єПідтримка"

Данілов: На сьогодні лише три посольства повідомили про можливий виїзд співробітників із території України

Секретар РНБО: На сьогодні жодних причин для паніки немає

ОСТАННЄ

Німеччина стала четвертою країною, яка евакуювала частину співробітників свого посольства з України

Зеленський про підсумки РНБО: Ми працюємо заради повної деескалації на Донбасі та мирного врегулювання

Заробітна плата лікарів у січні становитиме щонайменше 20 тис. грн - Шмигаль

Громадяни, які отримали бустерну дозу, отримають додатково 500 грн у межах програми "єПідтримка"

Данілов: На сьогодні лише три посольства повідомили про можливий виїзд співробітників із території України

На засіданні фракції "Слуга народу" присутні Резніков та Галушкін

Нова хвиля COVID-19 пройде в Україні спокійніше, ніж попередні

Підстав стверджувати про можливий повномасштабний наступ РФ на Україну немає

Резніков припускає необхідність виділення додаткового фінансування на розгортання Сил територіальної оборони

Резніков: Добровольчі формування розгортатимуть у маленьких населених пунктах за необхідності

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА