Події

14:39 24.01.2022

Посольство Франції готове адаптувати позицію щодо репатріації дипломатів відповідно до розвитку безпекової ситуації в Україні

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Посольство Франції готове адаптувати позицію щодо репатріації дипломатів відповідно до розвитку безпекової ситуації в Україні

Посольство Франції в Україні взяло до відома повідомлення США про репатріацію неосновного дипломатичного персоналу зі свого посольства в Києві та їхніх сімей, продовжує консультації з партнерами та готове адаптувати свою позицію відповідно до розвитку ситуації в безпековій сфері.

"В оновлених порадах для мандрівників ми вже висловили занепокоєння щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності, адресовані нашим співвітчизникам в Україні або охочим туди поїхати", - повідомили в посольстві Франції у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" Україна" у понеділок.

У диппредставництві наголосили, що "продовжують стежити за розвитком подій з максимальною пильністю".

"Ми продовжуємо тісні консультації з усіма нашими партнерами, особливо європейськими, і готові адаптувати нашу позицію відповідно до розвитку ситуації в безпековій сфері", - зазначили в посольстві.

Теги: #франція #дипломати
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