Події

13:40 24.01.2022

Австралія почала евакуювати сім'ї дипломатів із Києва - ЗМІ

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Австралія почала евакуювати сім'ї дипломатів із Києва - ЗМІ

Влада Австралії в понеділок розпочала вивезення членів сімей дипломатів із Києва, а також закликала співгромадян терміново залишити територію України, повідомила газета The Sydney Morning Herald.

Зокрема, уряд підвищив рівень загрози стосовно України до рекомендації "уникати поїздок" й оголосив для австралійців про необхідність залишити країну.

The Sydney Morning Herald повідомило з посиланням на інформацію української сторони, що в країні можуть перебувати до 1,4 тис. австралійців, уряд Австралії ці цифри не підтверджує.

Теги: #австралiя #дипломати
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