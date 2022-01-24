Австралія почала евакуювати сім'ї дипломатів із Києва - ЗМІ
Влада Австралії в понеділок розпочала вивезення членів сімей дипломатів із Києва, а також закликала співгромадян терміново залишити територію України, повідомила газета The Sydney Morning Herald.
Зокрема, уряд підвищив рівень загрози стосовно України до рекомендації "уникати поїздок" й оголосив для австралійців про необхідність залишити країну.
The Sydney Morning Herald повідомило з посиланням на інформацію української сторони, що в країні можуть перебувати до 1,4 тис. австралійців, уряд Австралії ці цифри не підтверджує.