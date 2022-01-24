Події

12:21 24.01.2022

Рада у п'ятницю на годині запитань до уряду заслухає Резнікова, Ляшка та Шмигаля

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Рада у п'ятницю на годині запитань до уряду заслухає Резнікова, Ляшка та Шмигаля

 Верховна Рада планує в п'ятницю заслухати звіти міністра оборони Олексія Резнікова, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк внесла пропозицію у форматі запитань до уряду заслухати інформацію міністра оборони України щодо ситуації на українсько-російському кордоні, міністра охорони здоров'я щодо подолання пандемії коронавірусу та прем'єр-міністра - про енергетичну безпеку України", - сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні погоджувальної ради в понеділок.

Відповідну пропозицію члени засідання підтримали одностайно.

Теги: #година_уряду #рада
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