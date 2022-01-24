Рада у п'ятницю на годині запитань до уряду заслухає Резнікова, Ляшка та Шмигаля

Верховна Рада планує в п'ятницю заслухати звіти міністра оборони Олексія Резнікова, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк внесла пропозицію у форматі запитань до уряду заслухати інформацію міністра оборони України щодо ситуації на українсько-російському кордоні, міністра охорони здоров'я щодо подолання пандемії коронавірусу та прем'єр-міністра - про енергетичну безпеку України", - сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні погоджувальної ради в понеділок.

Відповідну пропозицію члени засідання підтримали одностайно.