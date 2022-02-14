Рада планує у п'ятницю заслухати прем'єра, глав Міноборони та Мінфінансів

Верховна Рада планує у п'ятницю розширити годину запитань до уряду до двох годин і заслухати доповіді прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністра оборони Олексія Резнікова і міністра фінансів Сергія Марченка.

Відповідне рішення члени погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ухвалили в понеділок.

"Були пропозиції запросити міністра оборони, міністра фінансів... і, напевно, тоді, і прем'єр-міністра... щоб вони надали інформацію про забезпечення фінансовими ресурсами невідкладних питань та питань обороноздатності України", - пояснив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, година запитань до уряду може бути розширена за часом до двох годин.

"Ми можемо провести годину запитань до уряду в тому самому форматі, який був минулого разу: це будуть три доповіді по 20 хвилин, після цього близько 20 хвилин на запитання від усіх фракцій і груп, і потім іще 30 хвилин запитань до уряду. Тобто це буде фактично 2 години запитань до уряду", - уточнив спікер.