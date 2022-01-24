Події

11:12 24.01.2022

ЗМІ повідомляють про підготовку евакуації німецьких дипломатів з України, Берлін це не підтверджує

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ЗМІ повідомляють про підготовку евакуації німецьких дипломатів з України, Берлін це не підтверджує

 МЗС Німеччини, згідно з повідомленням газети Bild, готує план евакуації своїх співробітників з України на випадок загострення ситуації в регіоні, проте в міністерстві це не підтверджують.

"Ми спостерігаємо дуже уважно, як розвивається безпекова ситуація для персоналу наших закордонних представництв в Україні та перебуваємо у зв'язку з цим у тісному обміні з нашими партнерами в ЄС і на міжнародному рівні", - сказав представник міністерства.

При цьому "жодних заходів щодо скорочення посольського персоналу", за твердженням представника міністерства, не планується.

Теги: #німеччина #україна #дипломати
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