ЗМІ повідомляють про підготовку евакуації німецьких дипломатів з України, Берлін це не підтверджує

МЗС Німеччини, згідно з повідомленням газети Bild, готує план евакуації своїх співробітників з України на випадок загострення ситуації в регіоні, проте в міністерстві це не підтверджують.

"Ми спостерігаємо дуже уважно, як розвивається безпекова ситуація для персоналу наших закордонних представництв в Україні та перебуваємо у зв'язку з цим у тісному обміні з нашими партнерами в ЄС і на міжнародному рівні", - сказав представник міністерства.

При цьому "жодних заходів щодо скорочення посольського персоналу", за твердженням представника міністерства, не планується.