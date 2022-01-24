На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля госпіталізовано чотирьох пішоходів, зокрема двох дітей

Чотирьох пішоходів, зокрема двох дітей, госпіталізовано внаслідок наїзду легкового автомобіля у Львівській області, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, ДТП сталася 23 січня близько 21:30 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород поблизу райцентру Самбір.

"Водій "Опель вектра", 20-річний житель одного із сіл Самбірського району, вчинив наїзд на пішоходів, що перебували на тротуарі. Унаслідок ДТП постраждало четверо людей – 33-річна жінка, 32-річний чоловік та двоє дітей – дев’яти та п’яти років. Усіх їх було доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні поліції.

За зазначеним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).