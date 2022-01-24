Події

10:15 24.01.2022

Додаткова сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 червня по 13 липня

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Додаткова сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 червня по 13 липня

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2022 році відбудеться з 23 червня по 13 липня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Зокрема, тестування під час додаткової сесії відбудеться за таким графіком: фізика - 23 червня, хімія - 24 червня, українська мова - 30 червня, українська мова та література - 30 червня, математика - 4 липня, математика (завдання рівня стандарту) - 4 липня, географія - 5 липня, англійська мова - 6 липня, історія України - 7 липня, біологія - 8 липня, німецька мова - 11 липня, французька мова - 12 липня, іспанська мова - 13 липня.

Результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 20 липня.

Період реєстрації для участі в додатковій сесії ЗНО триватиме 5-17 травня 2022 року.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня по 17 червня.

Теги: #зно #сесія
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