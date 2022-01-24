ЄС не планує евакуювати сім'ї дипломатів з України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок заявив, що не бачить причин для евакуації сімей дипломатів з України.

"Ми не плануємо робити те саме, що США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин", - заявив Боррель, коментуючи повідомлення про рішення США евакуювати з України сім'ї американських дипломатів.

"Доки тривають переговори (з Росією - ІФ), я не думаю, що ми маємо причини залишати Україну", - наголосив він, зазначивши, що "не вважає, що треба драматизувати", говорячи про ситуацію в Україні.

При цьому глава європейської дипломатії пояснив, що очікує від держсекретаря США Ентоні Блінкена пояснень причин відповідного рішення Вашингтона.

"Може, держсекретар Блінкен має більше інформації, він з нами поділиться", - додав Боррель.

Напередодні Держдепартамент США повідомив, що ухвалив рішення скоротити чисельність свого посольства в Україні за рахунок категорії найманих робітників, а також членів сімей дипперсоналу у зв'язку з "військовими загрозами" з боку Росії.

"Державний департамент 23 січня 2022 року дозволив добровільний від'їзд найманих співробітників посольства США в Києві, а також дав вказівку про виїзд членів їхніх сімей (...) у зв'язку із загрозою військових дій з боку Росії", - йдеться в заяві Держдепу.

Водночас відомство рекомендувало громадянам США, котрі перебувають в Україні, подумати про те, щоб залишити територію країни комерційними рейсами.

Минулої суботи CNN повідомляв із посиланням на джерела, що посольство США в Україні звернулося до Держдепу з проханням дозволити від'їзд усіх другорядних співробітників дипмісії, а також членів сімей дипломатів із Києва.