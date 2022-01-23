Рятувальники спускають туристів із полонини Боржава на Закарпатті, серед них один травмований

Рятувальники спускають з полонини Боржава на Закарпатті групу туристів, яких у неділю накрило лавиною поблизу селища Воловець на схилі гори Плай (Закарпатська обл.). Серед групи туристів один травмований, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 15.35 рятувальники дісталися травмованого туриста та надали йому долікарську допомогу. Станом на 16:10 рятувальниками ДСНС розпочато спуск з полонини Боржава (схил гори Плай) 9 туристів (із них 1 травмований, стан здоров'я задовільний)", – йдеться у повідомленні на сайті відомства в неділю.

Раніше повідомлялося, що 23 січня об 11:18 черговому СПРЧ АСО СН ГУ ДСНС в Івано-Франківській області та в застосунок "порятунок в горах" надійшло повідомлення SOS, що на гірській долині Боржава (схил гори Плай) поблизу смт Воловець під час спуску групи туристів з 9 осіб сталося сходження лавини, унаслідок чого частково снігом засипало п’ятьох туристів.

Туристи відкопалися самостійно, проте одна людина постраждала від попадання в лавину і потребувала транспортування.

Для допомоги було залучено гірських рятувальників с. Нові Ворота та с. Пилипець, загалом 10 фахівців і 3 одиниці техніки.